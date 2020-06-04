"Двое накачались": необычный zoom-спектакль

Многое мы успели повидать за время так называемого режима повышенной готовности, но трансляция спектаклей через zoom – это что-то совсем нетривиальное. Оценить необычное новшество можно на примере премьеры Московского драматического театра «Человек», постановки «Двое накачались».

Актуальности 20-минутной иронической драме добавит и сам сюжет спектакля, в основе которого – пьеса Александра Вислова, – неожиданная встреча двух людей из двух разных миров и последующий разрыв шаблонов...

Премьера пройдет 7 июня в 12:00 на Youtube-канале театра «Человек.ТВ», и остается надеяться, что театр уже протестировал и прокачал свои аккаунты и усилил ресурсы для защиты от кликбейта: в инлайфе в зале «Человека», как правило, ни единого свободного места...