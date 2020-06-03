Одно из самых крупных полотен Ивана Айвазовского ушло с молотка почти за $3 млн

Картина Айвазовского «Неаполитанский залив» была продана на аукционе Sotheby's за £2,3 млн (приблизительно $2,9 млн).

Об этом сообщается на сайте аукционного дома. Торги «Русская живопись» прошли в онлайн-формате и завершились накануне, 2 июня. Имя покупателя не раскрывается. Первоначальная стоимость картины, датированной 1878 годом, составляла около £1,2 млн.

Работа представляет собой полотно шириной более чем в два метра. Это одно из самых крупных произведений Ивана Айвазовского, отмечается в описании лота.

Помимо «Неаполитанского залива», с молотка ушли «Проходящий корабль лунной ночью» того же художника (£435 тысяч) и «Урожай» Петра Кончаловского (£187,5 тысячи).