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01 июня, понедельник

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[16:58]Голосование по правкам в Конституцию состоится через неделю после Парада победы
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[15:26]Очередная экспертиза по делу "Седьмой студии" насчитала 129 млн убытков государства
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[14:32]Верховный суд признал законным привлечение полицейских в качестве понятых
[13:48]Мурашко заявил, что детская смертность в РФ опустилась до минимального уровня
[13:32]Песков отметил, что Кремль следит за протестами в США, но не организует их
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[12:40]В ЯНАО двое ковидных пациентов пойдут под суд за побег из больницы
[12:28]Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта, цена нефти Brent – $37,95
[11:46]ЕАЭК запретит реализацию препаратов, токсичность которых недостаточно изучена
[11:28]Премьер Армении сообщил о том, что заболел коронавирусом в день своего 45-летия
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Книжный фестиваль "Красная площадь" станет первым офлайн мероприятием Москвы

Культура и ТВ
12:37, 02 июня 2020

Книжный фестиваль "Красная площадь" станет первым офлайн мероприятием Москвы

6 июня в столице стартует 6-ой книжный фестиваль «Красная площадь», сообщает информационный портал mos.ru. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, оформить цифровой пропуск для разовой поездки, находиться на территории в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Ну и конечно в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». Гости смогут познакомиться с книжными новинками. Лучшие книги посетителям представят более 200 издательств. Также запланированы выступления артистов лучших столичных театров, детская программа, интерактивные программы и лекции, литературные квесты, показ моноспектаклей, читки литературных произведений, показы мультфильмов. Также проведут встречи с писателями и экспертами книжной индустрии. Организуется и онлайн трансляция. Фестиваль продлится до 8 июня.

 

Рубрика: Культура и ТВ

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