Книжный фестиваль "Красная площадь" станет первым офлайн мероприятием Москвы

6 июня в столице стартует 6-ой книжный фестиваль «Красная площадь», сообщает информационный портал mos.ru. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, оформить цифровой пропуск для разовой поездки, находиться на территории в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Ну и конечно в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: «Главная сцена», «Детская сцена», «Художественная литература», «Нон-фикшн», «Музейная линия», «История отечества». Гости смогут познакомиться с книжными новинками. Лучшие книги посетителям представят более 200 издательств. Также запланированы выступления артистов лучших столичных театров, детская программа, интерактивные программы и лекции, литературные квесты, показ моноспектаклей, читки литературных произведений, показы мультфильмов. Также проведут встречи с писателями и экспертами книжной индустрии. Организуется и онлайн трансляция. Фестиваль продлится до 8 июня.