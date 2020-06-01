Умер генпродюсер "Поля чудес" Анатолий Гольдфедер, у него был выявлен COVID-19

Генеральный продюсер программы «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер, болевший лейкозом, ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Как сообщил телеведущий Леонид Якубович, Гольдфедер скончался поздно вечером накануне, 31 мая. «Анатолий довольно давно лежал в больнице, поступил с больным сердцем, потом биопсия несколько месяцев назад показала, что у него лейкоз, позже ко всему прочему обнаружили и коронавирус. Перевели в Боткинскую больницу, где он и скончался», – цитирует Якубовича ТАСС.

Анатолий Гольдфедер родился в 1951 году в Москве, учился на режиссерском факультете ГИТИСа. На «Поле чудес» работал с 1998 года, в 2003 году он стал директором программы. По словам Якубовича, огромная часть успеха шоу «Поле чудес» является заслугой именно Гольдфедера.

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