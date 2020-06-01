"Неделю бьюсь в истерике": Свету из Иваново отказываются спасать врачи

Три недели назад знаменитая ведущая НТВ Светлана Курицына («Ты не поверишь!») попала в инфекционную больницу города Иваново. Медики диагностировали у теледивы воспаление легких. В связи со сложившейся ситуацией Курицыну стали регулярно проверять на коронавирус.

– Первый тест дал отрицательный результат, – говорит Светлана. – Второй тест мне сделали на 10-й день, и третий – на 12-й.

Результаты третьего теста пришли быстро. Они показали: коронавируса у Курицыной нет. Впрочем, медики выписывать ее не торопятся.

– Все дело в том, что до сих пор не пришел результат второго теста, который я сделала на 10-й день, – вздыхает Светлана. – Врачи говорят, что еще не готов. Но я думаю, что просто где-то затерялся. В результате меня уже три недели не выпускают из больницы. Я очень переживаю – неделю на истерике просто. Нахожусь в отдельном боксе почти месяц: это очень трудно. Что я здесь пережила, словами просто не передать. Три недели я на капельницах, таблетках и уколах. У меня уже дисбактериоз начался.

Ситуация усугубляется тем, что Светлане требуется срочная медицинская помощь. Но в инфекционной больнице ее оказать не могут: Курицыной нужны узкие специалисты.

– Но меня там не принимают даже на платной основе, – кричит Светлана. – Говорят, что не положено по регламенту. А что мне делать тогда, скажите? Мне должны оказать помощь! Мне нужно срочно сделать МРТ легких из-за основного заболевания. Но меня ровно неделю маринуют в инфекционке из-за того, что нет результата теста. Думала, сегодня выпишут, но снова нет. Не знаю, откуда мне помощь брать. У меня безвыходная ситуация. Даже врачи не знают, что делать.