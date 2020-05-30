Старейший артист РАМТ Юльен Балмусов скончался от коронавируса в возрасте 79 лет

Народный артист РФ, актер Российского академического Молодежного театр Юльен Балмусов скончался на 80-м году жизни.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Уточняется, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В РАМТ отметили, что Балмусов был «не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов».

Актер родился 6 июля 1940 года, закончил Театральное училища имени Щепкина. Оттуда в 1962 году он был принят в РАМТ, где сыграл около 100 ролей. В 1985 году актера наградили Государственной премией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго в постановке Алексея Бородина. В последние годы жизни Балмусов был задействован в таких спектаклях, как «Вишневый сад», «Чехов-GALA» и «Нюрнберг». Кроме того, он репетировал новую постановку пьесы «Горе от ума».

На счету артиста также более 20 ролей в кино, среди которых – Феликс Дзержинский в картине «Сокровище республики». Также Балмусов известен по работам в фильмах «Слушай», «Залп Авроры», «На одной планете» и «Доверие». Актер сотрудничал с Сергеем Бондарчуком, Андреем Кончаловским и Константином Худяковым. На телевидении он исполнил более 100 ролей в передачах из цикла «Жизнь замечательных людей».