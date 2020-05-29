"Меры поддержки музиндустрии" помогут не музыкантам, а совсем другим людям

Настырные представители авторских обществ России всё-таки достучались до вершин власти: Совет Федерации готовит изменения в Налоговый кодекс России, которые призваны освободить эти общества от НДС. По случаю коронавирусных трудностей, разумеется.

«Собеседник» уже рассказывал о письме Российского музыкального союза (под ним стояли подписи в том числе Юрия Башмета и Эдуарда Артемьева) премьер-министру Мишустину. Мы подробно объяснили, почему выгоду от требуемых денежных преференций получат не музыканты, а посредники, собирающие деньги для авторов и оставляющие себе проценты за работу. Меры от Совфеда – очередной этап пускания пыли в глаза.

Льготы коснутся организаций РАО и ВОИС, которые к музиндустрии напрямую не относятся. Это сборщики денег, которые продолжают успешно собирать дань со всех, кто публично воспроизводит музыку. Радиостанции работу не прекращали, а с открытием магазинов, ресторанов, фитнес-центров денежный поток для этих организаций восстановится полностью. С какой стати эти конторы хотят освободить от налогов? Особенно цинично это выглядит на фоне того, что многие музыканты, пострадавшие от отсутствия концертов, по-прежнему не получают ни копейки. У них нет влиятельных лоббистов ни в верхней палате парламента, ни в нижней, ни в администрации президента.

Поднимать тему о сложном положении занятых в музыкальной и киноиндустрии людей стало почему-то постыдным и неприличным. Вокруг слов Тарзана или Александра Иванова из группы «Рондо» почему-то начинаются гигантские скандалы: дескать, вам ли жаловаться? Зато авторским обществам можно совершенно без зазрения совести пробивать себе льготы на фоне второго уголовного дела, заведённого против экс-главы РАО Сергея Федотова.

Российское авторское общество при Федотове шиковало. На свои вечеринки они приглашали мировых звёзд. Теперь эти люди пытаются убедить сенаторов и всю власть, что они почему-то не должны платить налоги со своих доходов. И ладно бы это происходило в обычной обстановке, но в условиях, когда в стране и в музыкальной индустрии в частности так много пострадавших, выжимать себе очередные сливки – ни что иное как наглый и отвратительный цинизм.