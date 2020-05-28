Денис Драгунский и стокгольмский синдром

Денис Драгунский написал новый роман под названием «Богач и его актёр». И, как он сам сказал, это книга «о лузере, которому один раз повезло». Роман в очень хорошем смысле старомодный — живописный, психологический, интригующий, чуть детективный, — читать его интересно, примерять к себе любопытно.

Все происходит то ли в Дании, то ли в Швеции. Главный герой (который, конечно, совсем не герой) — актёр Дирк фон Зандов, в имени которого, как будто в насмешку, «сошлись» звёзды европейского кино Дирк Богард и Макс фон Сюдов. Герою книги со славой и особенно с богатством повезло гораздо меньше чем его прототипам, хотя однажды судьба и ему подарила шанс. Очень-очень богатый человек с простой фамилией Якобсен решает снять грандиозный фильм о себе и собственной жизни, поручает съемки, разумеется, самому лучшему режиссеру и на роль самого себя выбирает актера внешне похожего, талантливого, но почти не известного.

В роскошный отель съезжаются все, кого Якобсен захотел видеть в своём фильме. Его знаменитые любовницы, его друзья-партнеры, такие же богатые, как он сам, звёзды мировой культуры, завидующие своему меценату и друг другу — и только Дирк фон Зандов был среди них «никем». Впрочем, он настолько погрузился в судьбу Якобсена, в его романы и драмы, что их начинают путать. Да и сам актёр уже не всегда может отличить, где его собственная скудная на события и аскетичная жизнь, а где густые и не особо благовидные страсти миллиардерской жизни, показанные в фильме, конечно, в отлакированном виде.

Но фильм снят, «Оскар» получен, фестивали утихли, и Дирк фон Зандов остаётся один на один с самим собой и своей пустой жизнью. Он так и не смог воспользоваться своим успехом, чтобы пробиться в кино. Не потому что глуп — напротив, он был слишком занят «бессмысленными мыслями», чтобы действовать, и стал сторонним наблюдателем собственной жизни, наполненной страхом неудачи и стокгольмским синдромом (недаром же Швеция!). В конце концов Дирк фон Зандов, уже почти старик, возвращается в тот самый отель.

И в его памяти снова и снова всплывает свод историй из присвоенной им чужой жизни — рассказы плутоватого русского режиссёра (поди догадайся, кто это), знаменитого музыканта, истории любви и в том числе кровосмесительной. Никакой романтики, конечно. У Дениса Драгунского не бывает романтики.

Вся книга, кстати, ещё и увлекательный квест по необычным мыслям, метким наблюдениям и описаниям. Для этого писатель нет-нет да использует своих героев как «подсадных». И оно того очень даже стоит.