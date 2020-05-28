Apple вместо Netflix профинансирует новый фильм Скорсезе с Де Ниро и ДиКаприо

Права на фильм «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе выкупила компания Apple, сообщает Reuters. Он выйдет под лейблом Apple Original Film.

Главные роли в нем исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Его дистрибуцией по всему миру, по данным The Wall Street Journal и издания Deadline, займется Paramount Pictures.

По данным агентства, в сделке также был заинтересован видеосервис Netflix, который выпустил последний фильм Скорсезе «Ирландец», однако в итоге права достались их конкуренту.

Сюжет «Убийцы цветочной луны» основан на одноименном научно-популярном романе Дэвида Гранна про расследование агентами ФБР убийства коренных народов Америки в 1920-х годах.