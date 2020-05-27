Заговоры сотни высокопоставленных обманщиков

Мощная смесь психоанализа и психотерапии с детективной канвой давно стала визитной карточкой романов Джонатана Келлермана, пусть даже его «Обман», издающийся в России только сейчас, в оригинале увидел свет еще в 2010-м. Интересно другое – в «Обмане» фигурирует рекордное для современных детективов – под сотню – число персонажей, причем немалую часть составляют влиятельные богачи, их деловые партнеры, а также талантливые и не очень отпрыски. А впрочем, как еще может быть, если дело касается выпускников частной престижной школы, чьи ученики с почти полной гарантией поступают в университеты «Лиги плюща»?

И мало того, что каждый из них – от нимфоманки-репетитора, убитой на первой же странице, до разнорабочего мексиканца, которого купили на пособничество за пакет «дури» – хочет и пытается извлечь свою выгоду, в меру своего ума и степени жадности. Так еще и интересы всех этих людей переплетаются и конфликтуют, а порой напротив, союзничают с такими яркими описаниями и поворотами, что читателю остается только с настоящим наслаждением разрешить им вести тебя вдоль по сюжету. Тем более что почти каждого из персонажей ждет в той или иной степени трагичный конец...