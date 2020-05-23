"Золотая клетка": богатые не только плачут, но и проходят через ад

В нынешних карантинных обстоятельствах тема домашнего насилия получила новый виток, но странно и неправильно думать, что этим страдают только в стесненных обстоятельствах и только финансово неблагополучные семьи. Богатые, как известно, тоже плачут, и популярная шведская писательница Камилла Лэгберг блестяще положила один из таких опровергающих кейсов на бумагу в романе «Золотая клетка».

Он не только о том, как микроуступки даже в одной из самых богатых и уважаемых семей Швеции могут превратиться в макропроблемы, а домашние неурядицы грозят при неправильном к ним подходе трансформироваться в форменную тиранию. И даже не о том, как можно, имея все и все потеряв, в итоге снова взлететь и через это обрести себя. Как и не о том, что всегда можно, а часто и нужно жить по своим правилам, отличающимся от традиционных, даже если другие будут считать их чудовищными. И даже не о том, что в каждом из нас всегда есть темное прошлое, не известное порой даже второй половинке, и которое всегда может вырваться наружу, если к тому вынудят обстоятельства.

Книга, главным образом, о том, что все – как хорошее, так и плохое – проходит, причем всегда, для всех и вся; что жизнь никогда не стоит на месте и что побеждают в ней только те, кто, как пленница «золотой клетки» Фэй Адельхейм, не побоится пройти через ад.

Ну и конечно о том, почему умные люди часто советуют никогда не ссориться с женщинами...