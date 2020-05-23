Последний звонок онлайн

25 мая в 13:00 по московскому времени российские школьники соберутся онлайн на специально разработанной платформе и отметят последний звонок с популярными звездами. Ожидается, что к трансляции подключатся 80 000 школьников. Поздравят школьников и их учителей в прямом эфире Глеб Калюжный, Мальбэк и Сюзанна, Mia Boyka. В онлайн-формате выпускники первыми услышат премьеры новых песен исполнителей.

В прямом эфире прозвучат самые горячие хиты для школьников из самых дальних уголков России. Специально для юных зрителей артисты представят новые песни, которые еще не слышала страна, и ответят на самые интересные вопросы. Но также у ребят есть шанс попытать удачу, если их заявка не прозвучала, и воспользоваться онлайн чатом, который будет работать на протяжении всего эфира.

«Для нас в первую очередь было важно поддержать учащихся. Самоизоляция не повод пропускать такое важное событие и даже, не выходя из дома, отметить этот день. Специально для современной молодежи мы пригласили популярных современных исполнителей», — подчеркнул автор проекта, руководитель Арт-платформы Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев.