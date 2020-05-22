Планы на выходные: первая любовь и виртуальная реальность в фильмах и сериалах

Из-за пандемии коронавируса премьеры многих фильмов, которые должны были состояться весной, перенесли на более позднее время. Мы выбрали наиболее любопытные работы, продюсеры которых не побоялись выпустить их на стриминговых сервисах. И, конечно же, не забыли про сериалы.

Фильмы:

«Глотай» (Франция, США)

Главная героиня Хантер вышла замуж за обеспеченного красавца и переехала в его загородный дом, где, примерив на себя роль домохозяйки, проводит все время в отягощающем ее размеренном быту. Новость о беременности окончательно сокрушает девушку, и у нее проявляется странная патология: Хантер начинает поедать разнообразные мелкие предметы.

Мировая премьера ленты состоялась 28 апреля 2019 года на кинофестивале «Трайбека», а на наших онлайн-платформах стала доступна с 13 марта этого года. Намеренно стилизованный под эпоху 50-х в Америке – пасторальную картину семейного быта, где счастливица-жена с утра до вечера выполняет работу по дому, а вечером кормит ужином пришедшего с работы мужа – фильм поднимает вопросы несвободы женщины, которая часто воспринимается как атрибут успешного мужчины. Да и сам дом, созданный в идеальных пропорциях и обставленный в лучших традициях «идеальной богатой жизни», вызывает чувство тотального дискомфорта и подавляет героиню. Глотать предметы – единственный вариант ощутить вкус призрачной свободы и самостоятельности в условиях всестороннего контроля. Размеренная и максимально доступная картина о том, что брак – это, в первую очередь, союз, а не превалирование одного партнёра над другим.

«Неизбранные дороги» (Великобритания, Швеция, США)

Представленная на Берлинском кинофестивале картина Салли Портер с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг в главных ролях была плохо воспринята критиками за манипулятивность некоторых сцен. Однако можно предположить, что целью режиссера не было желание вызвать у зрителей жалость. Просто Салли Портер и сама столкнулась с тем, что впоследствии перенесла на экран как своеобразную форму рефлексии.

Взяв в качестве основы болезнь родного брата, режиссер создала историю о мужчине с прогрессирующей деменцией по имени Лео. Герой, физически не способный покинуть собственное тело, в своем сознании погружается в несколько параллельно протекающих реальностей. И пока мужчина в обрывках воспоминаний прокручивает свою жизнь сразу в двух местах – Греции и Мексике, на тех самых неизбранных дорогах, которые Лео в свое время отверг в пользу другого варианта, – рядом находится его дочь, на долю которой выпало наблюдать за постепенным угасанием родного человека, зачастую жертвуя своими целями и желаниями.

Среди обрывочно циркулирующего отцовского разума героиня Эль Фаннинг пытается найти свое место, но ей так и не удается понять твой реальности, в которой существует ее отец, а у Лео так и не получается смириться с утраченным, что и приводит к неизбежному конфликту с настоящим.

Просмотр «Неизбранных дорог» потребует достаточного терпения и соответствующего настроения, и если вам удастся поймать нужный ритм, то, наверняка, картина не оставит вас равнодушным.

«О бесконечности», (Швеция)

Долгожданное возвращение в кинематограф Роя Андерссона с работой «О бесконечности» было встречено критиками на «ура» и отмечено статуэткой на фестивале в Венеции.

Сборник новелл, созданный по режиссерскому принципу «оживших картин», повествует о вполне обычных ситуациях из жизни и сюжетом не обременен. Единственный сквозной персонаж, периодически появляющийся в этюдах – священник, которого мучают ночные кошмары из-за потерянной веры. Сделанная в неярких пастельных тонах лента рефлексирует на тему тотального одиночества человека в мире, но в отличие от предыдущих работ шведа, оставляет надежду на то, что вера к тебе все еще может вернуться. И герой одной из новелл, который еще не встретил свою любовь, обязательно найдет ее завтра.

Сериалы:

«Домой засветло», (США)

С 3 апреля на платформе Apple TV+ начал выходить сериал «Домой засветло» – детектив о девятилетней журналистке, которая расследует запутанное дело об исчезновении лучшего друга ее отца. Прототипом главной героини является американка Хильда Лишак, которая стала известной в 2016 году после публикации в своем издании заметки об убийстве недалеко от ее дома.

По сюжету семья Лиско переезжает из Бруклина в небольшой город в Пенсильвании, где родился и вырос отец девочки. Вскоре там умирает человек, с которым Хильда успела познакомиться. Горожане и полиция уверена в том, что это был несчастный случай, но у героини есть большие сомнения на этот счет. Кроме того, позже мы узнаем, что отец семейства в молодости стал участником одного так и не раскрытого дела, из-за которого и был вынужден покинуть малую родину.

Сериал балансирует между семейной драмой и веселым подростковым детективом, а также не избегает некоторых сюжетных клише (платформа Apple нередко прибегает к голливудским штампам) вроде замедленной проходки по коридору школы. И все же создателям удалось посеять в умах зрителя интересную мысль о том, что уже далеко не все дети с наступлением темноты требуют от родителей не выключать свет или оставить дверь открытой. И не стоит недооценивать их способности.

«Беги», (США)

Руби и Билли симпатизировали друг другу в колледже, но потом разошлись. Правда перед этим молодые люди пообещали друг другу, что если один из них напишет «беги», а другой ответит, то они бросят все и встретятся в первом поезде, уходящем после 18.00 с Центрального вокзала в Нью-Йорке.

Продюсер сериала Фиби Уоллер-Бридж, а сценарист – Вики Джонс – именно эта парочка в свое время выпустила культовый сериал «Дрянь», удостоенный «Эмми» и «Золотого глобуса».

В эпоху пандемии этот проект как глоток свежего воздуха. Бросить все и убежать на встречу приключениям – это то, чего сейчас наверняка не хватает каждому. В первых сериях мы, как и герои, одурманены резко наступившей свободой и совместной близостью после прошедших 15 лет. Однако создатели не дают надолго расслабиться, и реальность постепенно начинает напоминать о себе. Легко ли убежать от налаженной жизни? Как оставить семью? Как преодолеть неловкость и продолжать симпатизировать человеку по прошествии долгого времени, когда фигура уже не та, а вот привычки остались? Сериал мог бы стать отличным примером мамблкора, где герои перекидывались бы ироничными репликами, пока не выбрали для себя единственно правильный путь. Но сюжет резко уходит в сторону триллера, Руби и Билли так часто перемещаются, а количество их проблем с каждый серией растет с такой скоростью, что первоначальный флер от проекта куда-то пропадает. Ясно одно: все ведет к тому, что реальность героев когда-нибудь схватит. Но пока этого не случилось – беги.

«Голливуд» (США)

Синефилам на майские праздники создатель «Американской истории ужасов» Райан Мёрфи сделал подарок – выпустил мини-сериал, действие которого происходит в Голливуде второй половины 1940-х. Джек Кастелло, вернувшийся со Второй мировой войны, должен придумать, на что содержать беременную жену, но мечта об актерской карьере не оставляет его мысли в покое. Каждый день он обивает пороги киностудии в надежде на то, что сегодня его заметят.

Но Мерфи не так прост, и постепенно в сюжет проскальзывают темнокожие, геи, евреи – в общем, все те униженные и оскорбленные, которые в свое время оставались за высоким забором. Следуя за Тарантино, шоураннер рефлексирует на тему «А что было бы, если…», ностальгирует по эпохе и меняет историю на свой лад. «Голливуд» в его представлении показан выхолощенной страной грез, где фильм по сценарию темнокожего парня в главной роли с темнокожей девушкой одобряется самой Элеонор Рузвельт и получает всевозможные «Оскары», а геи открыто демонстрируют свое отношение на красной ковровой дорожке.

Попытка раскритиковать классический Голливуд, где балом правил Кодекс Хейса, не кажется столь успешной, тем паче, что в «идеальной сказке» Мёрфи путь к успеху многие герои прокладывают через постель. Хоть поднятые проблемы харассмента, расизма, шовинизма, голливудских стандартов красоты (не только у женщин) и пытаются задеть зрителей за живое и вписаться с современную повестку, сериал, больше похожий на мыльную оперу, оставляет в недоумении.

«Нормальные люди», (Ирландия)

Адаптация романа современной ирландской писательницы Салли Руни рассказывает о молодых Коннеле и Марианне, чьи пути пересекаются еще в школе. Он – популярный футболист, она – школьный ботаник, которая, впрочем, не боится высказывать свои мысли относительно закостенелых правил, за что одноклассники считают ее грубой и высокомерной. В один день девушка признается в симпатии к Коннелу, и они начинают тайно встречаться.

Саму писательницу уже успели окрестить «Сэлинджером для миллениалов» и «голосом поколения». Она в достаточно скупой манере затрагивает большое количество проблем, с которыми сталкиваются современная молодежь: домашнее насилие, самоубийство, депрессия, неумение общаться, нелюбовь к себе и прочее. Собственно, ничего чересчур новаторского ни в романе, ни в сериале нет, хотя экранизация вполне может посоревноваться с первоисточником за счет «тактильной» режиссуры. История сосредоточена исключительно на своих героях, так что второстепенные персонажи и линии опускаются. Обилие крупных планов, чувственно снятые интимные сцены, которые уже успели вызвать скандал в Ирландии, — выгодно отличают этот сериал от множества подростковых мелодрам, а взаимоотношения Коннела и Марианны, отлично разыгранные молодыми актерами Полом Мескалом и Дэйзи Эдгар-Джонс, заставляют вспомнить и о своей первой любви.

«Загрузка», (США)

1 мая на сервисе Amazon Prime вышел десятисерийный сезон фантастического сериала «Загрузка», тематически и визуально напоминающий проект Майкла Шура «В лучшем мире».

По сюжету в обозримом будущем появляется программа, которая при наличии внушительной суммы, позволит сознание умирающего человека переселить в виртуальный мир. Так происходит с программистом Нэйтаном, которого после ДТП переносят в «Загрузку» в престижное место «Лэйквью», где он влюбляется в реальную девушку Нору – его так называемого ангела-хранителя и пытается разгадать, точно ли его смерть была случайной.

Попытка совместить романтическую комедию, детектив и сатиру выглядит не совсем успешной. Так, линия с предумышленным убийством героя остается не до конца раскрытой, а демонстрация этажа для «двухгигабайтных» — попытка поговорить о социальном неравенстве — и вовсе остается забытой. Однако это не мешает проекту забавно и иронично рассказывать историю: мир, где за удовольствие нужно платить, а заодно и не забывать проставлять «лайки» его сотрудникам, от которых зависит их рейтинг, — подозрительно напоминает эпизод «Сан-Джуниперо» из «Черного зеркала», но посыл «Загрузки» гораздо более жизнерадостный. Как раз то, что нужно для вечера пятницы.