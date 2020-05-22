"Ноги не ходят": Ширвиндт готовится к собственной панихиде

85-летний Александр Ширвиндт, оказавшись в самоизоляции на даче, тоскует по умершим друзьям.

По словам актера, за последний год он успел похоронить почти всех коллег своего поколения.

– Сейчас у нас все театры закрыты, да, – грустно вздохнул режиссер, – все перемерли. Мои все перемерли. И последнее, когда Галочку (Галину Волчек. – Ред.) хоронили, потом еще и еще, потом ушел Марк Захаров... Снаряды бьются рядом. А потом меня кто-то спросил, почему меня не было на чьих-то похоронах. Во-первых, я охладел к кладбищам. И все-таки я берегу силы для собственной панихиды. Смех-смехом, а никого нет!

Александр Анатольевич вспомнил, как в 2018 году проводил в последний путь лучшего друга — Михаила Державина, и это надолго выбило его из колеи.

– Мне Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся. Очень по ним тоскую, конечно, – рассказал Ширвиндт в разговоре с Дмитрием Гордоном. – Причем эти сны не воспоминания из юности. Они мне снятся в преклонном возрасте – такими, какими были при нашей последней встрече.

Признался Ширвиндт и в том, что здоровье его все чаще подводит.

– Ноги не ходят, хотя я вот весь сезон выползал на сцену... Мы успели сделать хороший спектакль по Золя «Дамское счастье». Он у нас в запаснике. Но теперь все закрыто.