Музеи могут остаться без гардеробщиков и смотрителей

Союз музеев отреагировал на слова главы Минкульта Ольги Любимовой, которая заявила об эпидемиологических ограничениях, которые будут действовать в культурных учреждениях. Так, особым образом будет решаться вопрос по работе сотрудников старше 65 лет, которые находятся в особой группе риска по заражению коронавирусной инфекцией.

Президент Союза музеев России Иван Корнеев отметил, что, если работу пожилых граждан ограничат, то некому будет занимать вакансии смотрителей и гардеробщиков в культурных учреждениях.

В Союзе музеев полагают, что не должно быть строгих ограничений по возрасту трудоустройства в культурные институции. В ближайшем времени профессиональное сообщество обсудит это нововведение, пишет ТАСС.