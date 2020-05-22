Кто стоит за проплаченными вопросами доктору Мясникову?

Sobesednik.ru узнал, сколько получают актеры, участвующие в съемках популярного телепроекта «О самом главном».

Сайты с объявлениями по поиску актеров завалены предложениями от популярного телепроекта Александра Мясникова, выходящего в эфире телеканала «Россия 1». В период пандемии одно из самых частых объявлений на сайте Massovki.net, где начинающие артисты ищут себе подработку, – сотрудничество с программой доктора Александра Мясникова. Людям предлагают задать заранее прописанные вопросы популярному врачу, а с недавних пор – ещё и официальному руководителю Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Оплата – 1000 рублей на карту. В некоторых объявлениях ищут людей с реальными заболеваниями, но такие встречаются реже.

Вот лишь несколько типажей, которые ищут в собеседники Мясникову:

«Герои 30-55 лет на видеовопрос доктору Мясникову, текст дадим, 1000 на карту».

«Внимание! Приглашаем беременных героинь 25-35 лет (живот явно виден!) из любого города РФ задать вопрос самому доктору Мясникову по скайпу! Наличие скайпа обязательно. Текст дадим!»

«Приглашаем героинь 40-50 лет, красивых, ухоженных...»

Поиски тех, кто готов прочитать текст на камеру, идут регулярно и начались задолго до появления темы коронавируса. Первое сообщение с этого профиля на форум прислали ещё в 2017 году.

По указанным e-mail адресам, прикрепленным к сообщениям, находится много таких же объявлений в соцсети «Вконтакте». Поиски героев ведутся на медицинских страничках, а также в группах, предлагающих вакансии для актеров.

Поиск в интернете по тем же координатам выдает и несколько телефонов, которые принадлежат телередакторам Лидии и Ольге. Девушки часто ищут людей для проектов на ТВ. Судя по их страницам в Фейсбуке, они работают в компании «М-Продакшн», которая производит контент для десятков передач и сериалов на каналах «Россия», «Домашний», СТС и других. В огромном списке есть и программа «О самом главном». Компания «М-Продакшн» принадлежит известной бизнес-вумен Марго Кржижевской.