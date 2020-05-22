"Алиса" в стране радио

С 22 мая самый известный в России персонаж с искусственным интеллектом ведет эфир на радиостанции Like FM.

Голосовой ассистент «Алиса» каждый день помогает миллионам с решением простых и сложных задач: дает ответы на любые вопросы, управляет работой «умных» приборов, подбирает музыку, фильмы... А теперь покоряет радиоэфир.

Навыки «Алисы» давно перешагнули границы виртуального мира – для многих она не просто помощница, но и друг, и приятный собеседник. Это заметили на радиостанции Like FM, и с 22 мая завораживающий голос цифрового помощника можно услышать на столичной частоте 87,9 FM.

Like FM – высокотехнологичный музыкальный радиопроект, созданный с использованием инновационного подхода в области программирования радиоэфира. Так где, если не здесь, могла появиться первая виртуальная радиоведущая?

– «Алиса» эрудирована, умеет выбирать музыку под любое настроение, у нее отличное чувство юмора и приятный голос, а еще есть собственное утреннее шоу в «умных» колонках – чем не диджей? – рассказывает Даниил Колесников, руководитель маркетинга «Алисы». – Мы подумали, что будет интересно, если она выйдет за пределы колонок и приложений и попробует себя в этой роли на эфирном радио.

С присущим ей чувством юмора первая радиоведущая с искусственным интеллектом теперь озвучивает погоду на радио, представляет музыкальные новинки и высказывает собственные мысли по этому поводу. Кстати, с русской орфоэпией и именами исполнителей у «Алисы» проблем никогда не возникает. Но справится ли она с именами иностранных музыкантов? Слушайте на Like FM!

Захар ХОЛОД