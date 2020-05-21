Опасающиеся ковида Мацуев и Швыдкой поспорили о длине полета слюны

Руководитель московского Театра мюзикла и экс-министр культуры России Михаил Швыдкой стал модератором встречи культурных деятелей, обсудивших свое существование в онлайн-режиме. Эта встреча также проходила в формате видеоконференции и стала первым публичным появлением министра культуры Ольги Любимовой после того, как она перенесла коронавирус.

Михаил Швыдкой

Г-жа Любимова поблагодарила коллег за то, что «держатся и не истерят», заметила, что благодаря появлению спектаклей в интернете такой жанр, как балет, стал модным, а также констатировала, что многолетний план по цифровизации ведомство перевыполнило. В разговоре приняли участие такие статусные фигуры, как директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор музея имени Пушкина Марина Лошак, режиссер Тимур Бекмамбетов, худруки Театра наций Евгений Миронов и БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий.

Ольга Любимова

Перед тем, как предоставить слово пианисту Денису Мацуеву, Михаил Швыдкой поделился распространёнными в Германии рекомендациями о том, как в пандемию рассаживать оркестр:

– Струнные должны располагаться друг от друга на расстоянии полтора метра, духовики – два метра. В каком направлении идет слюна у флейтистов – они всё гениально расписали! Дотошные люди! – с энтузиазмом рассказывал Михаил Ефимович.

Однако у народного артиста России Дениса Мацуева оказалась другая информация о требованиях к рассадке музыкантов в нынешних условиях:

– Два метра для духовиков – это неправда. Уже рассматривается расстояние до шести метров из-за летящей слюны.

– Вы понимаете, как хорошо играть на фортепиано! – нашёлся Швыдкой и попросил Дениса рассказать о том, как ему живётся без концертов.

– Я привык играть до 300 концертов за сезон, и мой организм первые две недели не мог понять, что происходит, почему никуда не нужно летать, играть. Самый счастливый человек в этой ситуации – Анна Денисовна Мацуева, которой 3,5 года, потому что она наконец-то познакомилась со своим папой.

На 20 июня у Дениса Мацуева запланирован концерт в столице Германии с камерным составом оркестра Берлинской филармонии. В зал будет допущена публика в ограниченном количестве: на 1700 местах разместятся 500 зрителей. Пока российский пианист не понимает, как доберётся до Берлина: «Это превращается в спецоперацию. Нужно специальное разрешение, чтобы выехать из нашей страны. Потом там проходить карантин. Вернуться сюда – и опять карантин».

Денис Мацуев

16 июня у Мацуева должен был состояться юбилейный концерт в Москве в Кремлевском дворце. «На сегодняшний день продано 5400 билетов, и всё это сумасшедшее время, в течение двух месяцев публика продолжала покупать билеты. Понимаете, какая вера должна быть?! Я просто снимаю шляпу перед нашей публикой», – восхитился Денис.

– Конечно, я не забуду никогда 20 марта – концерт в зале Чайковского, – продолжил рассказ Мацуев. – Играть «в стену», в пустой зал, зная, что тебя смотрят миллионы, – это чувство несравнимо ни с чем. На сегодняшний день этот концерт посмотрели 4 миллиона. И юбилейный концерт я тоже проведу, несмотря ни на что. Может быть, это будет опен-эйр. Кстати, опен-эйр-концерты – это то, что этим летом уже возможно. Скажем, знаменитый фестиваль Рикардо Мути в итальянском Равелло на скале стартует уже через месяц. Обычно он вмещает больше 5000 человек, а будет тысяча в определённой рассадке. Это уже подтвердили, и это тоже глоток свежего воздуха. Думаю, что и у нас в течение лета такие форматы будут возможны. Какая бы ни была гениальная онлайн-трансляция, она не заменит живого зала.

В присутствии министра культуры Денис Мацуев замолвил слово и о коллегах-фрилансерах, которые не состоят ни в каких бюджетных организациях и сильнее всего пострадали от прекращения концертной деятельности:

– Они получают только за концерт и остаются совсем без средств к существованию. Это целая плеяда как молодых, так и опытных потрясающих артистов, которые гастролировали по нашей стране и во всём мире. Мы их, конечно, не забудем, я буду говорить об этом везде. Придумаем какую-то историю с фондом, с поддержкой. И в дальнейшем, если будут онлайн-концерты, им надо хотя бы минимальный гонорар платить, потому что надо на что-то жить. Но я не верю в онлайн-будущее. Мы хотим всё вживую. Посмотреть в глаза публике. Ощутить аплодисменты.

Закончил музыкант на мажорной ноте:

– Давайте поднимем бокал шампанского за святую к музыке любовь! Хватит уже о пандемии. Будем верить! Мы оптимисты и всех порвём!