Изнанка трагедий обманутых дольщиков

Проблема часто не воспринимается как проблема, пока она не касается тебя самого. Иные жители России просто не имеют возможности приобрести себе жилье даже в своей родной провинции, не говоря про хотя бы маленькую квартирку в Москве. Поэтому проходящие по новостным лентам сводки о митингах обманутых дольщиков и других сопутствующих долгостроям событиях, многими, как правило, просто не замечаются. Это же не Украина, США, Сирия или любая другая повестка вида «Что там у...»

Однако Татьяна Устинова и Павел Астахов в совместной книге «Жилье по обману» описали такие ситуации не через сухие стенограммы заседаний своей героини, простой московской судьи Елены Кузнецовой, а проникновенно подали через личные человеческие трагедии всех участников процесса. А еще и прибавили к пострадавшим от недобросовестных риелторов сестру Кузнецовой, заставив ту балансировать на грани невмешательства, которым обязан руководствоваться судья, и личной жажды мести.

И, как у Стругацких «пусть никто не уйдет обиженным», так и здесь, при такой не только гремучей, но и профессиональной смеси (где, как можно догадаться, к нарративу единолично приложила руку Устинова, а чрезмерно точные детали ввел Астахов), теперь каждый сможет прочувствовать все аспекты этой нередкой для России драмы. А то ведь вдруг пригодится...