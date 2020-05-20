Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн, потратив €100

Жительница Италии, которая купила лотерейный билет за €100, стала обладательницей работы Пабло Пикассо «Натюрморт».

Об этом сообщили организаторы лотереи, передает ТАСС.

Полотно, датированное 1921 годом, было разыграно французским офисом аукционного дома Christie's в рамках акции «Пикассо за €100».

Отмечается, что в общей сложности на продажу было выставлено 200 тысяч лотерейных билетов по €100.

Собранные средства будут направлены на улучшение водной инфраструктуры в Африке.

До настоящего момента картина, стоимость которой оценивается в €1 млн, принадлежала коллекционеру Давиду Намаду. В октябре прошлого года работа выставлялась на Международной ярмарке современного искусства в Париже, после чего была вывешена в парижском Музее Пикассо.