Станислав Садальский расскажет правду об Алисе Фрейндлих и Олеге Дале

В понедельник, 18 мая, Народный артист России открывает свой видеоканал на YouTube под названием «Садальский без цензуры». Актер обещает рассказывать о своих коллегах все, что знает и думает.

— Потому что работы нет сейчас, сидим на карантине, — отвечает на вопрос Sobesednik.ru Станислав Садальский. — Я вот дома, когда выпиваю, то чокаясь, прошу икону Мирофана Воронежского, духовника Петра I, чтобы работа была. И вот мне предложили бесплатно делать этот канал на YouTube. Сначала я отказался. А потом мне один знакомый священник говорит: «Ну что же ты отказываешься?! К тебе же работа приходит!» И я решил попробовать, принимаю это, как некие мини-фильмы. В конечном счете все работает на актера. Знаете, в Инстаграме меня все время банят. Как-то написал, что мне понравились конфеты «Президент», дорогие они, 4500 рублей за килограмм, но вкуснее я ничего не ел. Так меня заблокировали, посчитали это за рекламу. А я просто поделился со своими подписчикамии, ни копейки ни за что не получил. Думаю, в YouTube меня не будут блокировать, и я смогу говорить то, что считаю нужным.

— Станислав, в вашем новом проекте — это будут интервью с кем-либо или просто монологи-рассказы об актерах? И как понять то, что вы заявили в своем Инстаграме, — «канал будет без купюр»?

— Это будет не интервью с кем-либо. Сажусь и рассказываю, вспоминаю, импровизирую. Без купюр… Если честно, я сам не понимаю, как дальше будет в этом плане. Сейчас отсняты пять выпусков, в понедельник в 20.00 выкладываем первый, посвященный Алисе Фрейндлих. Мне кажется, шикарный ролик получился.

— И что же такое можно о ней рассказать нового? Помню, вы часто рассказывали историю, как юный Садальский подошел к Фрейндлих у служебного входа театра и сказал, что «у меня такой же прикус неправильный»…

— Когда поэта Колю Добронравова просят: «Почитайте что-нибудь новенькое», он отвечает: «Вы еще моего старенького не знаете!» Ну, вот есть пьеса Чехова «Вишневый сад», пьеса-то одна, а постановки всегда разные. Так и актер никогда не повторяется, одни и те же истории может исполнить по-разному.

— Как вы выбираете ваших героев?

— Это разные артисты: и ушедшие из жизни, и живые, и те, кого знал лично, и те, кого не знал. Из ближайших героев: Олег Даль, актриса театра «Современник» Лиля Толмачева, питерский актер Игорь Дмитриев. С Олей Богдановой из театра Российской армии планируем вдвоем сделать передачу про американского певца и актера Дина Рида. Вспоминаем, как он пришел к нам в общежитие «Современника», а художник Боря Былев упал в обморок, увидев его. Даже скорую вызывали… Много рассказов.

— Станислав, а вы следите за видеоканалами других людей на YouTube? Например, сейчас там популярен жанр интервью…

— Нет, все это нудно и долго. А нужны видео короткие, чтобы зритель не заскучал. Мы стараемся делать передачи не больше пяти минут – такие мини-рассказы с музыкой.

— В планах есть эту работу как-то монетизировать?

— Я об этом не думаю, может, ребята, которые этим занимаются, что-то планируют… Пусть они думают. Обычно, когда думаешь про деньги, ничего не получается. Актерская профессия – одна из немногих, в которой маленькое значение придается деньгам, а большое – к хорошо сделанной работе.

— Слушая вас об этом проекте, невольно вспоминаются передачи Виталия Вульфа или Глеба Скороходова, которые перед камерой рассказывали о судьбах артистов…

— Вот какой парадокс. Мне безумно нравились и Виталий, и Глеб. Но смотрели их все-таки мало – из 700 тысяч зрителей канала «Культура», ну две-три тысячи. А на видеоканале в интернете аудитория в разы больше. Такая вот загадка. Как с нашим проектом дальше будет… Если бы знать. Может, это уйдет потом в никуда, а может и останется.

— Интернетом больше пользуется все-таки молодежь, которая возможно и Олега Даля-то не знает. Не скучно им будет смотреть ваши видеоролики?

— А мне знать это неинтересно, я для себя это делаю. Свою аудиторию никогда не определяю четко.

— Я посмотрел фотографии со съемок на странице фотографа Ларисы Кудрявцевой в Фэйсбуке, где вы одеты весьма стильно: жилетка, белая рубашка с закатанными рукавами, галстук. Выбор одежды как-то зависит от имени героя вашей передачи?

— Нет-нет. То, что висит в гардеробе, что погладила домработница, то и надеваю. Это совершенно не зависит от того героя, о котором я рассказываю.