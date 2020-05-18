"Меня спасли молитвы!" Потерявший голос Вэл Килмер рассказал, как лечил рак

Актер написал роман о борьбе с онкологией и о том, как ему помогла певица Шер

Опасное заболевание, диагностированное у звезды фильмов «Топ Ган» и «Бэтмен навсегда» еще в 2015 году, навсегда сделало его инвалидом, но не сломило дух.

— Поверьте, я чувствую себя намного лучше, чем выгляжу и звучу, — часто говорит актер на публике, намекая на отсутствие голоса после трахеотомии (операции на горле, во время которой в трахею вставляется трубка — ред.)

Чтобы не пугать поклонников, 60-летний Килмер теперь выходит в свет с платком на шее, прикрывающим последствия борьбы с раком горла.

Мало кто знает о тех испытаниях, которые пришлось перенести звезде 90-х после того, как у него обнаружили онкологию. Чтобы помочь другим и вселить в них надежду, Килмер написал автобиографический роман «Я твой Гекльберри». В нем, в частности, рассказывается о том, как в самый трудный период ему помогла певица Шер. Она поселила его в своем доме и не оставляла ни на минуту во время терапии. Поддерживали Вэла и Синди Кроуфорд с Анджелиной Джоли. Помимо операции Килмер прошел через химиотерапию и облучение, а затем почти полностью лишился способности говорить.

— Это еще больше мотивировало меня, — признался актер. — Я решил не сдаваться и не оставлять карьеру.

Несмотря на последствия онкологии, Килмер действительно продолжил сниматься в кино: в 2019 году он сыграл в картине «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», а в 2020 году на экраны должен выйти фильм с его участием «Топ Ган: Мэверик». Что же касается лечения, то своим главным союзником актер назвал молитвы и духовные практики.

— Я увидел, как много людей исцелились благодаря молитвам и как много умерли от официальной медицины, — сказал он в разговоре с половниками, пишет The Sun. — Я молился и это спасло меня от глубокого страха. Я также вернул себе любовь, от которой когда-то добровольно отказался. Надеюсь, такого больше не случится.

Несколько кинокомпаний уже хотят купить права на экранизацию истории его удивительной жизни. А сам актер благодаря исцелению снова оказался на обложках американских газет.