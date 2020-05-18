"Мама сильно страдала": дочь Инны Макаровой скрывала болезнь звезды кино

Прошло 40 дней со дня смерти великой актрисы Инны Макаровой. По этому поводу ее дочь Наталья Бондарчук дала большое интервью.

70-летняя актриса уверена, что сегодня мы переживаем трудное время, когда решается судьба человечества в целом.

– То, что мама ушла именно когда разыгралось вот это несчастье (пандемия. – Ред.) с нами, это, наверное, какой-то знак, – рассказала Бондарчук в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». – Последние годы она страшно болела, я это скрывала от всех СМИ... Мама очень-очень страдала. И мы с моим сыном Ванечкой думали: а стоит ее так мучить? Она очень страдала. Особенно после ухода ее мужа Михаила Перельмана. Она стала его искать везде. Она говорит: «Где Миша?» Хотя она была на похоронах. Я так испугалась! Думаю: «Господи, что ж такое!» Я говорю: «Ну мамочка, ну мы же вместе с тобой были...» А потом я перестала ей напоминать.

Наталья поведала, что постепенно Инна Владимировна начала забывать многих людей. Последние дни актриса провела в больнице, где начался карантин. Последний раз родственники навестили Макарову 8 марта, потом доступ посетителей закрыли, и актриса, со слов ее дочери, стала постепенно «уходить».

Бондарчук призналась, что через два часа после кончины Инна Макарова приснилась ее супругу Николаю Бурляеву.

– Она сказала: «Мой человек!» Она безумно его любила! – еле сдерживая слезы, призналась Бондарчук.