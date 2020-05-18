Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

Культуролог и президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилл Разлогов поделился с ТАСС своим мнением о том, какие тенденции придут в массовый кинематограф после пандемии коронавируса.

По словам эксперта, первую волну посткоронавирусного кино составят «легкие» жанры вроде любовных мелодрам, комедий и блокбастеров. Причем на тему пандемиии и принимаемых мер самоизоляции, по его мнению, в первую очередь появятся не полнометражные картины, а сериалы.

При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.

Напомним, кинотеатры в большинстве субъектов РФ остаются закрытыми из-за принимаемых карантинных мер.