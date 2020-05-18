"Кари Мора": возможно, последний бестселлер от легенды

Молчавший 13 лет создатель Ганнибала Лектора, знаменитый писатель Томас Харрис наконец представил причину своего затишья. Из-под пера Харриса вышел новый шедевр «Кари Мора» – об охоте богатого торговца людьми за колумбийской партизанкой-беженкой на фоне кровавой борьбы за тайный клад Пабло Эскобара.

Противостояние двух убийц всегда интересно само по себе, но еще интереснее, когда герои несут свои, искусно расписанные создателем темные тайны, а безумные действия наполняющих книгу маньяков – от главного, который уже наметил и даже нарисовал извращенные утехи с Кари, до одного из второстепенных, который съедает изъятую для пересадки у мертвеца почку и вслух сравнивает ее вкус с известным деликатесом; в этом и есть весь Харрис – кажутся до омерзения правдоподобными.

Немудрено, что на обложке романа творением коллеги восхищается даже Стивен Кинг. И уже излишне упоминать и то, что смерти будут приходить героям красиво, в разных образах и от разных видов оружия, что в число действующих лиц-убийц включены совершенно неожиданные персонажи, и что интрига, конечно же, будет закручиваться и раскручиваться вплоть до самого конца.

Пикантности очевидному бестселлеру, впрочем, добавляет еще и весьма мизантропический факт – Харрису пошел уже девятый десяток, а в начале 2000-х он как раз заключал с издательством эксклюзивный контракт на две книги (первой из которых стала «Восхождение Ганнибала»). Вполне возможно, после создания «Кари Моры» великий Харрис, в чьей библиографии при этом нет даже десятка книг (!), уже захочет, фигурально выражаясь, уйти на покой...