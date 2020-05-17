"Безопасные связи" смотреть обязательно, если вы Собчак

На видеосервисе Start вышел новый сериал Константина Богомолова «Безопасные связи». Сериал сделан на скорую руку и очень смахивает на попытку заработать в трудное даже для режиссеров время.

В новом сериале Богомолова показана жизнь обычных людей в самоизоляции. Жанр очевиден — скринлайф, ведь все мы сейчас живем в компьютере и у компьютера. Три пары — молодые любовники, мужчина и девушка, которую он просит называть его «сын», пенсионеры в таком же заточении – общаются друг с другом в Skype. Таким образом нам рассказывают три разные истории.

Интрига безусловно присутствует: девушка в первой паре (актриса Мария Шумакова) изменяет с молодым человеком (Никитом Ефремов), который является мужем ее лучшей подруги (Александра Ребенок). Пока та тихо и незаметно от мужа спивается в ванной, где прячет алкоголь, парочка наведывается на нелегальную квартиру для свиданий.

Девушка-студентка (Любовь Аксенова) ищет в интернете работу и получает предложение от мужчины, который годится ей в отцы. Тот предлагает сделку: она должна выслушивать его откровения, поддерживать беседу и называть его сыном за 100 тысяч рублей в день.

Пенсионеры Анна (Надежда Маркина) и Виктор (Дмитрий Сосновский) общаются друг с другом тоже каждый день. Хотя их отношения напряжены, и очевидно, что нечто не самое приятное случилось между ними в далеком прошлом.

Вроде бы наживка брошена, но с каждой серией смотреть новый продукт от Богомолова становится все скучнее и скучнее. Сложно сказать: дело ли в плохо прописанных, натянутых диалогах, которые в этом жанре основа основ, или же в игре любимых актеров, у которых невероятно туго идут эти самые банальные разговоры.

Накладывает отпечаток и сам «жанр», в котором население России живет с начала апреля. Бесконечные монологи, созвоны, «а как твои дела?», отсутствие событий, жизнь в четырех стенах —всех уже задолбали, а тут еще Богомолов со своим психологическим сериалом.

Если «Содержанки» с их опасными связями вызывали хоть какой-то интерес — там есть сюжет, действо, красивые мелькающие картинки роскошных домов и нарядных женщин, то в «Безопасных связях» нет и этого. Только бесконечная, как и сама всеобщая изоляция, скука.

Кому это может быть интересно? Жене Богомолова Ксении Собчак, она даже в пандемию уверенно держит нос по ветру, раскручивая себя и мужа.