"Триггер": самый безумный, но самый желанный психолог?

Принято считать, что все мы родом из детства, и большинство наших взрослых комплексов, которые настигают нас через десятки лет, закладывается именно тогда. В этом же уверен и Артем Стрелецкий, главный герой сериала, а теперь еще и выпущенной по его мотивам книги Павла Воронина «Триггер».

У него провокационные методы и жесткое вмешательство в жизнь пациента, основанное на разрыве всех привычных клиенту шаблонов – и это, по отзывам реальных профессиональных психологов, почти никогда не применяется на практике, а в произведении даже приводит к конфликту с отцом, поклонником ретроградного образа работы. Более того, это заводит Стрелецкого в тюрьму и приводит к потере семьи; эти два важнейших события в жизни Артема скрывают две страшные тайны, которые ему только предстоит раскрыть и узнать шокирующую правду...

Но мы немного о другом – погружаясь в сюжет книги и истории его пациентов, начинаешь настолько верить Стрелецкому, верить в Стрелецкого и даже одобрять его образ работы, что как-то незримо желаешь, чтобы что-то подобное при необходимости соответствующих мер могло бы произойти и с тобой. Потому что буквально каждый, впрямую или между строк, сможет найти в книжке и ответ на какой-то свой давний вопрос...