Планы на онлайн-выходные: Ночь в музее и музыкальный фестиваль

Карантин – не повод для грусти. Собираемся с силами и присаживаемся на диван в поиске новых интересных мероприятий в предстоящие выходные.

«Ночь музеев» – 2020

На этот раз популярная акция пройдет 16 мая в новом для нас онлайн-формате, благодаря которому вы сможете посетить сразу несколько мест одновременно. Так, в Музее Москвы в рамках театрального фестиваля «Город в окне» и марафона видеоисторий «Ночь музейных путешествий» предлагают прогуляться по музеям Лондона, Амстердама, Нью-Йорка, Сиднея, Янчжоу, Киото, Ливерпуля, Калининграда, Екатеринбурга и других российских и зарубежных городов. Специально для детей покажут фрагменты театра теней «Несу разное несуразное» про летающую корову и ее друзей, спектакль «ПетрушКино» про Петрушку на Мосфильме, «Сказку о попе и работнике его Балде» от студии «Эфир», актерские чтения современной детской литературы и стихов Геннадия Шпаликова.

В Дарвиновском музее предлагают посетить видеоэкскурсию по ночным залам с фонариком. Ведущий научный сотрудник Игорь Фадеев подробнее расскажет об уникальных экспонатах, которые вы встретите на своем пути, и заострит внимание на те из них, что при свете дня остаются в тени более ярких и зрелищных. Не забудьте посетить викторину «В царстве Морфея» и проверить, насколько хорошо вы знаете о том, что такое сон и для чего он необходим.

После не пропустите интеллектуальную онлайн-игру «Кубок Третьяковки». Тот, кто правильно ответит на вопросы о художниках, картинах, направлениях в живописи и коллекциях галереи, получит приз.

Пополнить знания о художниках можно будет в Музее русского импрессионизма. Танцоры театра «Балет Москва» с помощью пластики расскажут истории пяти великих русских художников, которые по воле случая были вынуждены покинуть родину.

Экскурсионный отдел Московского музея современного искусства проведет серию встреч «Работы, которые вы не заметили» на платформе Zoom. Они будут посвящены юбилейному проекту музея «ММОМА 99/19».

Посетить онлайн-экскурсию предлагает Музей истории ГУЛАГА. Старший научный сотрудник Татьяна Полянская расскажет о становлении системы исправительно-трудовых лагерей и столкновении личности с репрессивными механизмами в годы сталинской власти. Чуть позже в прямом эфире покажут поэтический спектакль «немой выбор» в исполнении артистов Мастерской Виктора Рыжакова и студентов актёрского факультета Школы-студии МХАТ.

Музыка

С 15 по 21 мая на просторах интернета пройдет ежегодный музыкальный фестиваль VK Fest. В программе лекции звезд из мира кино, журналистики, моды, выступления театральных артистов, конкурсы, разнообразные мастер-классы и, конечно же, около семидесяти известных музыкантов и коллективов. Среди участников заявлены Диана Арбенина, Мумий Тролль, Ольга Бузова, Тима Белорусских, Brainstorm, ХЛЕБ, Руки вверх, Градусы и многие другие.

Литература

На платформе Storytel желающие могут послушать первый аудиосериал Бориса Акунина «Просто Маса» о приключениях помощника Эраста Фандорина Масахиро Сибата. Серии обновляются раз в неделю.

Экскурсии

15 мая Институт Стрелка приглашает совершить прогулку по Васильевскому острову и послушать лекцию об истории возникновения течения «капиталистический романтизм». Экскурсию проведет исследователь советского дизайна и архитектуры Александр Семенов.

17 мая в компании профессионального экскурсовода Александра Цесевичуса можно посетить Токио. Онлайн-экскурсия начнется у церемониального входа в императорский дворец, затем перейдет к зданию Токийского Международного Форума и штаб-квартире видеокомпании Тохо, известной по фильмам о Годзилле, после чего завершится у перекрёстка Ниссан на улице Гинза.