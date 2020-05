Братья Коэны напишут сценарий для ремейка фильма "Лицо со шрамом"

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино сделает ремейк киноленты «Лицо со шрамом», которая была снята в 1983 году.

Как сообщается на сайте американской киностудии Universal Pictures, действие фильма происходит в Лос-Анджелесе. Сценарий будут писать Джоэл и Итан Коэны, продюсером назначен Скотт Стубер. Актерский состав пока не уточняется, так же как и даты премьеры картины.

В предыдущей версии фильма «Лицо со шрамом», снятом Брайаном Де Пальмой по сценарию Оливера Стоуна и Армитэджа Трэйла, были задействованы Аль Пачино, Мишель Пфайффер, Мэри Элизабет Мастрантонио и другие знаменитые актеры. Картина выдвигалась на американскую кинопремию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль, лучшую мужскую роль второго плана, а также самый удачный саундтрек.

Лука Гуаданьино получил «Оскар» за сценарий к фильму «Назови меня своим именем» (Call Me by Your Name, 2017). Также он известен тем, что переснял «Суспирию» Дарио Ардженто 1977 года.