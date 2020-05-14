Продюсерам разрешили снимать кино, но они сочли условия невыполнимыми

Роспотребнадзор вошёл в положение киноотрасли и выпустил рекомендации, при соблюдении которых можно организовать съёмочный процесс в условиях эпидемии. Однако продюсеры пока не спешат радоваться: снять пока ничего не получится.

– По большей части рекомендации исполнимы, но есть некоторые условия, которые, если их жёстко соблюдать, нормальное кино скорее всего снимать нельзя. А именно жёсткого соблюдения, я так понимаю, от нас и ждут, – сказал «Собеседнику» продюсер Игорь Толстунов. – Например, условие социальной дистанции в полтора метра. Если для съёмочной группы как-то можно себе это представить, пусть и с трудом, то для артистов в кадре неисполнимо. Массовка невозможна, такая настоящая. Всё наше сообщество сейчас на эту тему размышляет. Все, конечно, очень хотят работать, но надо понять, насколько это реально. Помимо прочего, выполнение всех этих обязательств удорожит производство.

Игорь Толстунов / фото: Fasebook

– Вы уже намечаете, что будете снимать в первую очередь?

– Намечаем, но прежде всего ждём конкретных разрешений от глав регионов, в первую очередь от Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Это центры производства кино в России. Нужны разрешения губернаторов на возобновление этого вида работ. Пока такого нет ни в одном регионе. Хотя некоторые регионы проявляют интерес и готовы идти навстречу. Но пока конкретных разрешений нет.