Звезда "Аншлага" Светлана Рожкова на карантина начала побеждать цирроз печени

Врачи, поставив страшный диагноз, говорили, что актриса проживет всего полтора года. Ошиблись!

Звезде программы «Аншлаг» Светлане Рожковой самоизоляция пошла на пользу. Юмористка открыла в себе новые грани – занялась садоводством, кулинарией, начала снимать шуточные вайны для Instagram, у нее появилась возможность часами разговаривать со своими близкими – мужем Юрием и двумя дочками – Яной и Варварой.

Но больше всего артистку радует то, что врачи заметили положительную динамику в лечении ее тяжелого заболевания – билиарного цирроза печени. Об этом Рожкова рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru.

Светлана Рожкова, как и все, конечно же, боится заболеть коронавирусом. Артистка самоизолировалась в загородном доме.

– Этот вирус очень непредсказуемый, – вздыхает 55-летняя артистка. – У моей дочери есть знакомая семья. Муж, который до этого был абсолютно здоров, переболел коронавирусом в тяжелой форме, а жена, страдающая бронхиальной астмой, этот вирус даже не подцепила, хотя находилась с супругом в одном помещении. Так что COVID-19 в каждом организме по-разному себя ведет! Я не хочу проверять это на себе, поэтому лучше поберегусь. Из дома никуда не выхожу, мы никого не принимаем. Конечно, как и все нормальные люди, скучаю по друзьям и по нормальному общению не по Skype. Но что делать, надо потерпеть!

Светлана Рожкова на самоизоляции много времени проводит в саду. За период карантина она привела в порядок цветники, которые были запущены, сделала приствольные круги вокруг плодовых деревьев, обработала растения от вредителей. Но про юмор артистка тоже не забывает. Со своей младшей дочерью Варварой она начала снимать шуточные ролики в Instagram – вайны.

– Я в этом направлении хочу развиваться, – продолжает наша собеседница. – С помощью вайнов я не просто хочу привлечь аудиторию к себе, но и развлечь тех подписчиков, которые у меня уже есть. Считаю, что это мое волонтерство, потому что люди сидят дома, им грустно и скучно, а я стараюсь им подарить улыбки, радость и какое-то общение. Так что вайны будут и дальше.

Прозвучавшая два года назад новость о том, что Светлана Рожкова серьезно больна, стала для ее поклонников громом среди ясного неба. Артистка подтвердила, что у нее нашли серьезное аутоиммунное заболевание – билиарный цирроз печени. Врачи прогнозировали, что артистке осталось жить полтора года. К счастью, эти прогнозы не сбылись, а на самоизоляции Рожкова стала себя чувствовать даже лучше, чем раньше.

– Самочувствие прекрасное, – радостно делится Светлана Анатольевна. – Вы знаете, я так уработалась до карантина, что даже не знаю, к чему бы это все привело, если бы не ушла на самоизоляцию. Сейчас я окрепла, моя болезнь под контролем, все рекомендации своего врача я выполняю неукоснительно. Наверное, поэтому мне теперь дают хорошие прогнозы. Недавно мне сделали экспертное УЗИ, которое проводится каждые полгода и, как ни странно, состояние самой печени идет не в минус, а даже чуть-чуть в плюс. Врачи написали, что у меня слабая положительная динамика. Это очень радует!