Энциклопедия несерьезности истории?

Вышедшая книга «Императорская Россия в лицах. Характеры и нравы, занимательные факты, исторические анекдоты» — это не просто занимательное чтиво о делах давно минувших дней, но и настоящая полезная энциклопедия мифов о руководителях нашей страны и их придворных. Если не сказать большего — настоящая энциклопедия по созданию облагораживающих нарративов и пассажей о российских правителях.

С годами, особенно давно минувшими, не «оцифрованными», когда правда зачастую передавалась лишь из уст в уста, все сложнее становится отличить правду от, мягко говоря, выдумки, а подлинное событие от исторического анекдота. Кто сможет подтвердить какую-либо милую, но при этом «секретную» историю двухсотлетней, скажем, давности, в которой описывается только двое действующих лиц, причем один из них — император? Или быль о том, как какой-либо царский министр приватно «срезал» зарвавшегося купца? Или то, действительно ли перед важнейшим сражением кто-либо из полководцев ввернул ту самую фразу в свою речь?

«Сверху» нас часто пугают, что только тот, кто помнит свое прошлое, имеет будущее. Но на самом деле эта книга, в изначальный посыл которой, возможно, даже напрямую закладывалось увеличение почитания к власть имущим, может научить и другому — тому, что к истории на самом деле стоит относиться легко. Потому что пройдет еще несколько сот лет, и данные о наших с вами временах так же обработают исторические мифотворцы…