Фильмы из списка для Канн-2020 будут показаны осенью в рамках других фестивалей

Международный Каннский кинофестиваль в этом году не состоится, картины покажут на других фестивалях, в том числе Венецианском.

Как пишет Variety со ссылкой на организаторов фестиваля, традиционный формат мероприятия в этом году исключен в связи с пандемией коронавируса.

В начале июня будет представлен список кинолент, отобранных для смотра в Каннах. Эти фильмы будут показаны осенью в рамках других фестивалей, в частности, в Венеции, Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке и Пусане. Процесс отбора картин для Канн-2021 также начнется осенью.

Отмечается вместе с тем, что Венецианский кинофестиваль в этом году тоже пока под вопросом, решение будет озвучено в конце мая.

Проведение 73-го Каннского международного фестиваля было запланировано на 12–23 мая, жюри должен был возглавить американский режиссер Спайк Ли.