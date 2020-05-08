"Воронины" возвращаются на СТС: Дронов прокомментировал слухи о романе с Волковой

Актёр Георгий Дронов разоткровенничался во время прямого эфира в инстаграме.

Слухи про роман исполнителей главных ролей в сериале «Воронины» ходят уже давно. Поговаривали даже, что актриса Екатерина Волкова родила дочь Лизу от своего партнёра по сериалу. Накануне марафона «Ворониных» (с 12 мая на СТС) Георгий Дронов подключился к прямому эфиру Екатерины в инстаграме, где совсем недавно зарегистрировался, и высказался о любви к Екатерине.

В ответ на вопрос пользователей, правда ли он является отцом ребёнка Екатерины, Дронов отшутился, что к появлению Лизы непричастен: «У нас с Катей совместные дети только в кадре. А когда Катя была беременна, я параллельно тоже участвовал в таком же "производстве". И моя дочь Алиса спустя две недели после рождения Лизы появилась на свет».

Актёры снимаются в сериале СТС уже больше десяти лет. По словам Екатерины, прощаться с проектом она не собирается и готова сниматься в новых сериях «Ворониных».