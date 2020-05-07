"Малышева не врач, а фрик": Дана Борисова о деградации ведущей, купившей дом в США

Дана Борисова полностью разделяет народный гнев, возникший после расследования ФБК Алексея Навального об американской недвижимости семьи Елены Малышевой. По ее словам, в последнее время ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» сильно изменилась – и не в лучшую сторону.

Но если зрители требуют уволить телеврача с «Первого канала», то Борисова отмечает перемены в характере Елены Васильевны, случившиеся с ней как раз после приобретения заокеанской недвижимости – загородного дома в Нью-Джерси и двух квартир в Нью-Йорке общей стоимостью почти 11 млн долларов.

– Сейчас Малышева, конечно, производит неприятное впечатление, – считает Дана. – Она напыщенная, видно, что у нее все есть. Всегда очень заметно, когда ведущий сытый! Все ее суждения – безапелляционные! Как будто существует только одна ее точка зрения, и никакой другой больше. Она одна за всех все знает! В общем, в тех ее программах, где я принимала участие, Малышева некорректно себя вела, всех затыкала. И со мной общалась точно так же. Лена превратилась во фрика!

– У Малышевой есть какая-то претензия на чувство юмора, но им там и не пахнет, – продолжает Борисова. – Скорее сарказм какой-то, совсем не смешной. При этом я ей очень благодарна за то, что помогала мне справиться с зависимостью. Лет пять или шесть назад она устроила меня в наркологию, поддерживала морально. Тогда она была отзывчивым человеком, позитивным, старалась всем помочь. Могла бы лизнуть ей за это и сейчас, но повторяю: я всегда за правду. За это меня любят люди.

А вот отношение россиян к личности Елены Малышевой сильно изменилось после публикации расследования ФБК о миллионном имуществе, которым владеет семья телеведущей в Америке.

– Конечно, для многих людей эта информация неприятна, учитывая, что по сути Елена Малышева – врач, – говорит Дана. – Мы все знаем, как живут медики в нашей стране. Они работают за копейки. А сейчас в больницах спасают людей, заболевших коронавирусом, рискуя собственными жизнями. Люди понимают это, но при этом видят особняк Малышевой! Не понимая, что она скорее не врач, а фрик!