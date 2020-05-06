Правительство не будет принимать меры для дополнительной поддержки кинематографа

Министерство финансов не видит необходимости в отдельных дополнительных мерах поддержки российских кинопрокатчиков.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Ранее Ассоциация кинодистрибьюторов обратилась к премьеру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой включить кинопрокат в число отраслей, несущих наибольший ущерб из-за пандемии коронавируса.

По мнению Минфина, ряд мер, о которых попросили кинодистрибьюторы, уже были предприняты в рамках первых двух антикризисных пакетов правительства.

В частности, в министерстве указали на то, что кинопрокат добавили в список наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей еще 10 апреля, через два дня после обращения ассоциации.

Чиновники напомнили также, что на поддержку кинематографа в федеральном бюджете в 2020 году заложено 5,8 млрд рублей, в 2021-м – 8,4 млрд, в 2022-м – 10,2 млрд.

На прошлой неделе Sobesednik.ru писал о том, что правительство временно освободило стоматологические клиники и кинотеатры от платежей за аренду федерального имущества.