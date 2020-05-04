Цена ранее неизвестной песни экс-участников The Beatles может достичь $25 тысяч

Не выпускавшаяся ранее песня Пола Маккартни и Ринго Старра уйдет с молотка в Великобритании на онлайн-аукционе.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions, который находится в городке Ньютон-ле-Уиллоус в графстве Мерсисайд, на родине легендарного коллектива.

Сообщается, что автором композиции Angel in Disguise («Ангел во плоти») является Пол Маккартни. Песня была записана им совместно с бывшим ударником группы для десятой сольной пластинки Ринго Старра Time Takes Time (1992). Ее не включили в альбом, поскольку против этого выступил сам Старр.

Кассета с записью долгое время находилась у британца Тони Принса, который работал диск-жокеем на «Радио Люксембург», вещавшей с 1933 по 1992 год. Принс выставил кассету с песней на торги, намеченные на 19 мая.

Кассета содержит две версии композиции. На одной из них можно услышать голос Пола Маккартни, на другой звучит также вокал Ринго Старра.

Кроме того, на записи имеется композиция Старра Everyone Wins («Все в выигрыше»), которая вышла в составе сборника песен музыканта.

Отмечается, что стоимость лота может достичь $25 тысяч.

Аукцион планируется провести в онлайн-режиме. Помимо кассеты с песнями «ливерпульской четверки», на нем будут выставлены такие лоты, как письма и фотографии Элвиса Пресли, куртка Эрика Клэптона, а также снимки участников The Beatles с их автографами и коллекционные фигурки музыкантов.