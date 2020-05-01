Запретный город в Пекине начал принимать 5 тысяч человек в день вместо 80 тысяч

В Пекине после эпидемии коронавируса вновь открыли для посетителей Запретный город, а также другие музеи и парки.

Как сообщает Associated Press, теперь на территорию комплекса будут пускать только пять тысяч посетителей в день, а не 80 тысяч, как было до начала пандемии.

Раньше Запретный город, закрытый в конце января из-за посещения коронавируса, посещали около семи миллионов туристов ежегодно. В 1987 году он был внесен ЮНЕСКО в список объектов культурного наследия человечества.

В другие пекинские музеи и парки пока разрешено пускать только 30% от прежнего числа посетителей.

На территории материкового Китая за прошлые сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения COVID-19, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госкомздрав КНР. За этот период в стране не зафиксировано ни одной смерти, связанной с коронавирусом.

В общей сложности от заболевания и вызываемых им осложнений в Китае умерли 4 633 человека, всего зарегистрировано 82 874 случая COVID-19.