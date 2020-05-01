Коронавирус пришёл в семью Ивана Урганта: у его шурина положительный тест

Брат жены Ивана Урганта заразился коронавирусом. Об этом сам Иван сказал в эфире телеканала «Дождь» в рамках телемарафона в поддержку медиков, прошедшего 30 апреля.

— Он работает в Петербурге в больнице, которая связана с коронавирусом, и я знаю о том, что там происходит, — сказал Иван. — Эту больницу уже закрыли, она стала карантинной. Более того, у него положительный диагноз, и он уже сидит дома. К счастью, нет никаких проявлений. Произошло это по тысячи причин. Мы, благодаря ему, собственно, и знаем, какая ситуация в большой государственной больнице. Не хватает масок, средств защиты, еды. Не потому что у нас плохое государство, а потому что никто в мире не мог быть готов к тому, что происходит последние месяцы, вне зависимости от ВВП и уровня жизни людей. Митя Алешковский мне рассказывал, что есть недалеко от Москвы больницы, в которых маски, вот эти идиотские одноразовые, кварцуют, потому что даже таких новых у персонала нет. Раньше они стоили по десять рублей, сейчас в Москве стоят по 50. Кое-где маски шьют сами операционные сёстры для того, чтобы идти оперировать детей, потому что все маски ушли тем, кто работает с коронавирусом. Мы не врачи, не умеем лечить людей, но должны помочь и хоть как-то облегчить их существование, сделать всё, чтобы они чувствовали, что мы их поддерживаем и разделяем то напряжение, в котором они пребывают.

Иван Ургант вышел в эфир «Дождя» со своего мобильного телефона из гримёрки «Первого канала», где готовился к очередному выпуску своего шоу.