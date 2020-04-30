Все фильмы Юрия Грымова появятся в свободном доступе на YT

Художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов впервые выложит в свободный доступ все свои фильмы.

Зрители «Модерна», а также все любители творчества режиссера Грымова впервые получат возможность посмотреть его фильмы, получившие многочисленные награды и признание кинокритиков, абсолютно бесплатно на Youtube-канале режиссера (КиноТеатр Юрия Грымова).

«Я хочу поддержать зрителей, которые вынуждены отменить походы в театры и кино, поэтому я впервые выложу все свои фильмы в бесплатный доступ. Сейчас, в связи с приостановкой работы театров, как никогда важно объединиться и продолжить наше общение, пусть и в онлайн-режиме. Поэтому я покажу Вам свои киноработы и буду рад обратной связи! Первая картина, которую Вы сможете посмотреть бесплатно на Youtube, – мой многосерийный фильм "Казус Кукоцкого", снятый по роману Людмилы Улицкой. Я представлю две версии: 12-серийную и режиссерскую (две серии), которую ранее еще никто не видел. Далее я планирую выложить и остальные свои фильмы», – подчеркнул Юрий Грымов.