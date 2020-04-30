Планы на онлайн-выходные: Международный день джаза и виртуальный Бессмертный полк

В соответствии с указом президента о нерабочих днях с 6 по 8 мая нас ждут самые длинные майские праздники в истории страны. Но чем себя занять, когда ни погулять в парке, ни пожарить шашлыков нельзя? Наша подборка поможет составить план разнообразных культурных мероприятий, с которыми дни пролетят незаметно.

Концерты

Как известно, 30 апреля отмечают Международный день джаза, основанный в 2011 году послом ЮНЕСКО, музыкантом Хэрбом Хэнкоком. В связи с этим событием в онлайн-режиме пройдет фестиваль #JazzDayAtHome. Саксофонист Игрь Бутман, певица Лариса Долина, джазовый гитарист Евгений Побожего и множество других отечественных и зарубежных музыкантов хотят, чтобы в этот день джазовая музыка звучала везде и позволила отвлечься от тревожной ситуации.

1 мая в 21.30 Радио ENERGY предлагает пригласить мировых звезд прямо в ваши дома. Хип-хоп группа Black Eyed Peas, ребята из OneRepublic, нидерландский диджей Martin Garrix и другие исполнят для вас популярные хиты. Попасть в число VIP-гостей эксклюзивной вечеринки очень просто: достаточно зайти в YouTube и подписаться на официальный канал Радио ENERGY.

Кино

С 30 апреля по 3 мая Москино совместно с Московской школой неигрового кино организуют фестиваль неигровых фильмов, темой которых станут взаимоотношения в семье. В программе представлены фильмы из России, США, Франции, Португалии и Швейцарии. В качестве приятного бонуса организаторы подготовили мастер-классы деятелей неигрового кино Салли Рубин, Фрэнка Поппера и Деборы Оппенхаймер.

Показы фильмов с обсуждениями организовала платформа Каро.live. Так, 1 мая режиссер Юрий Норштейн представит свою короткометражную мультипликационную работу «Сказка сказок», посвященной теме памяти. 3 мая с курсовым фильмом «Первый я» про подростка, пытающегося найти свое место в мире, выступит Кантемир Балагов. 4 мая предлагают посмотреть и обсудить с Алексеем Германом-младшим ленту по одноименной повести братьев Стругацких «Трудно быть Богом».

Вечер 8 мая можно провести на встрече с режиссером Александром Сокуровым. У вас будет возможность поговорить о кино с мастером и задать интересующие вопросы в чате. Мероприятие организовано благотворительным фондом «Дом с маяком», помогающим неизлечимо больным детям. Для того, чтобы стать участником онлайн-встреч, необходимо сделать пожертвование.

Театр

7 мая на сайте Большого театра можно будет посмотреть «Дон Кихота» — балет, считающийся визитной карточкой Москвы. Этот спектакль считается эталонным, а хореография постановки известна всем мировым танцевальным сообществам.

9 мая Малый театр организует трансляцию концерта с участием артистов и оркестра, посвященного юбилею Победы.

Космос

Если вживую слетать в космос вам пока не удалось, то предлагаем сделать это в виртуальном режиме. Посетите, к примеру, международную космическую станцию. Однако, чтобы попасть на трансляцию веб-камеры, необходимо дождаться, когда астронавты будут отдыхать или спать.

Акция «Бесммертный полк»

В этом году вместо обычного шествия акция пройдет в онлайн-формате. Начнется она в 11.00 на Дальнем Востоке, а затем в соответствии с местным временем ее подхватят другие регионы. Чтобы стать участником, необходимо заполнить данные на официальном сайте движения, загрузить фото и подписать его.