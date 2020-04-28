Чемпион "онлайн-гастролей": театр Александра Калягина собрал больше всего зрителей

7,7 миллионов россиян стали зрителями бесплатных спектаклей российских театров в рамках интернет-программы «Большие гастроли-онлайн» за первый месяц её работы. Больше всего просмотров – 867 тысяч – собрал спектакль «Сердце не камень» по пьесе Островского московского театра Et Cetera под управлением Александра Калягина.

На втором месте по зрительскому интересу – столичный Малый театр со спектаклем «Васса Железнова. Первый вариант» (447 тысяч). На третьем – Астраханский драматический театр с «Героем нашего времени», перенесенным в наше время (378 тысяч).

В категории «Опера и балет» лучший результат показал Саратовский театр оперы и балета с постановкой «Вешние воды» – более 294 тысяч зрителей. Саратову проиграл столичный театр «Геликон-опера» с «Турандот». Самым популярным детским спектаклем стала прямая трансляция «Приключений Ашота-бедняка» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» (429 тысяч просмотров).

Как пояснила Sobesednik.ru PR-директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Ирина Мельникова, идея проекта зародилась после того, как стало ясно, что в ближайшее время театры не смогут ездить на гастроли. При этом к «Большим гастролям-онлайн» присоединились и те труппы, которых не было в гастрольном графике. На предложение о сотрудничестве с проектом в результате откликнулись 30 театров России с 35 спектаклями.

Многие театры продолжают онлайн-трансляции спектаклей на своих сайтах. Сложности свободного доступа к видеозаписям связаны в том числе с авторским правом. Ряд известных театров хочет заработать на трансляциях и предлагает их выкупить сторонним ресурсам за деньги. Некоторые деятели театра при этом склоняются к тому, что спектакли онлайн – тупиковый вариант для театрального искусства. Такое мнение, в частности, высказывал худрук московского театра «МодернЪ» Юрий Грымов.

Проект «Большие гастроли-онлайн» предоставляет зрителям возможность увидеть спектакли в строго определённое время, как это происходит в театре. Среди театральных хитов, которые в ближайшее время ожидаются в «гастрольной» программе – постановка Малого театра «Село Степанчиково и его обитатели».