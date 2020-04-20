Суд над "Седьмой студией" перенесен на 6 мая из-за больничного Серебренникова

Судебное заседание по делу АНО «Седьмая студия» отложено до 6 мая. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Мещанского районного суда Москвы.

Рассмотрение дела перенесено по причине того, что подозреваемые Кирилл Серебренников и Юрий Итин вместе с одним из защитников находятся на больничном.

Ранее суд уже отказал прокуратуре в избрании подсудимым меры пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце прошлого года по делу «Седьмой студии» была назначена уже третья экспертиза. Напомним, разбирательство ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Обвинение полагает, что подрядная организация освоила средства, выделенные на культурный проект, не по назначению. При этом экспертиза подтвердила, что выделенных государством денег на самом деле оказалось недостаточно для реализации проекта, поэтому привлекались сторонние ресурсы.