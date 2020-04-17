В твиттере в тренды вышло имя Чулпан из-за скандального сериала на "России 1"

В рунете набирает обороты ожесточенная дискуссия между защитниками и противниками советской власти, актуализированная многосерийным фильмом «Зулейха открывает глаза». Патриотическая общественность увидела покушение на историческую память. Причем сериал идет на государственном телеканале «Россия 1».

Фильм рассказывает историю татарской крестьянки Зулейхи, роль которой исполнила актриса Чулпан Хаматова. В 30-х годах ее муж был убит, а она вместе с переселенцами отправлена по каторжному маршруту в Сибирь.

В Твиттере имя Чулпан вышло в трены российского сегмента. Высказываются и защитники, и противники. В том числе недовольством поделился редактор журнала «Национальная оборона».

Что думаете о новом фильме с Чулпан Хаматовой? Зачем в очередной раз педалировать репрессии в отношении кулаков - накануне как раз 9 мая? Почему не снять фильм о великих достижениях сталинского СССР или, если кому-то хочется стенать, о "реформах" Гайдара или алкоголизме Ельцина? — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) April 17, 2020

Обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова же в своем тексте видит корни сталинизма в таком ажиотаже вокруг картины: «Чему удивляться, ведь недавний опрос соотечественников показал рекордный уровень одобрения Сталина и его деятельности. Едва ли не половина населения оправдывают "жертвы ради достижения великих целей в короткий срок"».

Чулпан Хаматова в интервью журналистам заявила, что в отношении нее началась травля. За снятия фильма с эфира выступила партия «Коммунисты России».

«Татар-информ» пишет, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отказалась снимать с эфира сериал, потому что это художественное произведение, а не документальный фильм. Если оценивать искусство по критериям достоверности, то можно «далеко зайти», считает Аюпова.

Автор романа, по которому снято кино, Гузель Яхина в комментарии ТАСС заверила, что не намерена вести дискуссию с противниками картины.