Организаторы ММКФ сообщили о том, что он состоится в первую неделю октября

Московский Международный кинофестиваль перенесен с весны на осень – в этом году он будет проходить с 1 по 8 октября.

Об этом сообщила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

По мнению организаторов, новые даты фестиваля являются оптимальными с точки зрения обеспечения безопасности.

Изначально 42-й Московский Международный кинофестиваль планировалось провести 22–29 апреля, однако из-за сложной ситуации с распространением нового коронавируса было принято решение о его переносе, о чем стало известно в середине марта.