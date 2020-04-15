Кирилл Разлогов о судьбе ММКФ: "Будем надеяться, к октябрю что-то устаканится"

Московский международный кинофестиваль, который должен был пройти в апреле, перенесен на начало октября. Такое решение принято Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. «Собеседник» позвонил программному директору ММКФ Кириллу Разлогову, чтобы узнать, насколько оправдан перенос на столь поздний срок: раньше фестиваль проходил в июне, и лишь два года назад из-за чемпионата мира по футболу «застолбил» за собой апрель.

– На октябрь его перенесли условно, неизвестно, что будет в октябре, – сказал нам Кирилл Эмильевич. – Я-то был против того, чтобы объявлять дату сейчас. Но они всё-таки решили объявить. Будем надеяться, что к октябрю что-то устаканится. Нужно, чтобы устаканилось во всём мире, а не только у нас. Просто выбрали время между двумя фестивалями, тоже класса «А», чтобы никому не мешать, ни Токио, ни Варшаве, согласовали с ними.

– А что будет с программой?

– Программа уже составлена. Несколько мест остались открытыми. Но дело ещё и в том, что программа фестиваля класса «А» строится на принципе премьерности, а по премьерности могут быть какие-то изменения. Сейчас вот Канны объявили, что не будут делать в июле фестиваль. Во всяком случае, в традиционном ключе. Видимо, они думают сделать что-то виртуальное в этом году. Всё очень мобильно. Будем надеяться, что покажем нашу программу в октябре, но поскольку она не объявлена, у нас руки развязаны. Ближе к октябрю, если будет ясно, что всё состоится, объявим программу.

– Фестивальное кино тоже сейчас встало, как и всё остальное? Ничего не происходит?

– Кинотеатры-то закрыты. Когда откроются, что-то будет выходить. Что касается фестивалей, часть из них проводится теперь в интернете, а часть надеется, что удастся пройти как положено. С Венецианским кинофестивалем, кстати, тоже непонятно: будет ли он проводиться в конце августа – начале сентября? Всё очень неопределённо.

– У Московского кинофестиваля не будет проблем с деньгами?

– Бюджет ему выделен. Уложиться в этот бюджет мы можем. Есть кое-какие проблемы, которые могут возникнуть в связи с переносом и в связи с изменением курса доллара. Но я думаю, что эти проблемы не смертельные.