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Околомузыкальный блатняк: почему авторское право в России близко к уголовному

Культура и ТВ
21:33, 14 апреля 2020

Фото: Агентство «Москва»
Фото: Агентство «Москва»

Сергей Федотов – экс-глава Российского авторского общества (РАО) – и подельники, среди которых и его мама, готовы полностью признать вину по обвинению в хищении 730 млн рублей путем мошенничества. 

Федотов уже отмотал срок за продажу недвижимости оффшорам на Кипре. Выйдя по УДО, пытался снова заниматься авторскими деньгами, но его накрыли вторым уголовным делом, уже непосредственно связанным с деятельностью РАО: следствие считает, что он украл деньги, принадлежащие авторам произведений. Федотов, попросив рассмотреть свое дело в особом порядке, пытается скостить себе срок. Если суд ему пойдет навстречу, мы можем и не узнать подробности схем, проходивших под его руководством в РАО (в случае «особого порядка» и признания вины доказательства по делу могут даже не рассматривать). А ознакомиться с ними было бы интересно.

Сергей Федотов / фото: Агентство «Москва»

Вся система работы обществ по управлению правами в России вызывает множество вопросов. Почему в нашей стране они не могут просто скромно выполнять свои несложные функции? Без скандалов, без каких-то постыдных вещей. Дело не только в господине Федотове, хотя он оказал этой системе самую большую медвежью услугу, напрочь уничтожив к ней доверие. Но он далеко не единственный участник системы, где всё превращается в какой-то некрасивый бизнес ушлых людей в стиле 90-х. Под прикрытием благого, почти богоугодного дела заботы о прозябающих талантах и борьбы с пиратством строятся схемы личного обогащения. Еще одна фигура, стоящая за странными компаниями-посредниками, собирающими деньги с миру по нитке, — Никита Михалков. Незамысловатое фуэте не самого бедного режиссера с «налогом» на пустые болванки Россия не забудет точно так же, как не забудет и его фильмы.

Система авторских и прочих отчислений в нашей стране должна быть либо государственной (к сожалению), либо работать как-то по-другому. Как минимум не собирать вознаграждения для автора, пока сам автор об этом не попросил. Чем дальше идёт время, тем отчётливее ощущение, что кто-то из этих «бизнесменов» в своё время пролоббировал эти странноватые и нелогичные поправки в Гражданский кодекс. Авторское право среди юристов считается одной из самых сложных сфер, и этим пользуются его «защитники»: в мутной воде легче поймать рыбку, особенно если ты вовремя расставил сети, обогнав других рыбаков. 

Возможно, господин Федотов слишком сильно разогнался. Но и остальные, окружив себя «неприкосновенными» медийными фиругами, продолжают активно имитировать социально значимую деятельность, не желая беднеть с остальным миром на фоне происходящих вокруг катаклизмов. На днях «Собеседник» рассказывал о письме Российского музыкального союза премьер-министру Мишустину с просьбой освободить общества по управлению авторскими и смежными правами от налога и уплаты страховых взносов. Мантры о заслуженных дедушках-авторах, которым нужна прибавка к пенсии, о борьбе с интернет-халявщиками и о прочих благородных мотивах должны звучать уверенно. Главное — не останавливаться в попытках убедить власть и общество в необходимости отсыпать побольше денежек. Забота о доверии к пошатнувшемуся институту авторского права в России? Да о чём вы? Зачем? После нас хоть потоп!

Рубрика: Культура и ТВ

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Фото: Агентство «Москва»

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