34 человека из Большого театра заражены COVID-19. Кто уцелел?

Мрачная ирония судьбы состоит в том, что заболели те, кто готовил концерт «против коронавируса» в поддержку врачей и волонтеров, на которых и так легла тяжелая нагрузка в условиях эпидемии.

Этот концерт показывали на выходных в прямом эфире, он проходил в Большом театре — разумеется, в пустом зале.

На сцену во время этого концерта выходили Евгений Миронов, Константин Райкин, Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Михаил Боярский, Александр Петров, Юлия Пересильд. А ещё Николай Расторгуев, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Юрий Башмет и другие музыканты. Плюс артисты балета Светлана Захарова и Сергей Полунин.

Все участники, разумеется, брали микрофон в одноразовых перчатках, рояль дезинфицировали перед каждым выступлением.

За два дня до концерта у всех, кто готовил сцену и оборудование, то есть у сотрудников технических служб, взяли анализ на коронавирус. И у 34 человек вирус был обнаружен. Их отстранили от работы.

— У них не было высокой температуры, ярких признаков заболевания, но они все были отстранены от работы и отправлены на карантин, — объяснил ситуацию гендиректор Большого театра Урин и добавил, что сегодня-завтра у заболевших возьмут повторный анализ. Более-менее известно, что тесты на коронавирус пока что допускают 50% ошибок.

И все же Владимир Урин считает, что заражения на самом концерте исключены.

Так же считает и Сергей Гармаш:

— Речь идёт о людях, которых не допустили к концерту, потому что они не прошли анализы, а все, кто прошёл анализ, были в концерте. Больше мне тут комментировать нечего — я же не врач и не организатор концерта, — справедливо заметил нам Сергей Леонидович.

И все же остаётся загадкой — зачем вообще нужно было собирать вместе столько людей в такой опасный период? Не считая артистов, этот концерт, с опасностью перезаразить друг друга, готовили несколько сотен людей. Солидарность с врачами можно выразить и менее рискованным способом, чтобы не увеличивать им же проблемы. Ну, например, Денис Мацуев участвовал в этой акции онлайн из родного Иркутска, и музыканты из оркестра Большого театра тоже играли каждый из своего дома.

Положа руку на сердце, можно, конечно, понять, как непросто звездным артистам без постоянного присутствия на публике и без общения. Но разве уже забылась паника, в связи с масштабной вечеринкой, устроенной Игорем Крутым, куда приехал заболевший Лев Лещенко? И как после неё Надежда Бабкина оказалась в реанимации Коммунарки?

Каждый, разумеется, хозяин своему здоровью. Но все же — что там слышно по поводу штрафов за необоснованное нарушение самоизоляции?

К тому же ценители быстро привыкли к онлайн-трансляциям разных культурных мероприятий. Это, как минимум, безопасно.

Тот же Большой театр запустил прекрасную программу на своём YouTube-канале.

Без проблем, например, можно посмотреть прекрасные спектакли из золотого фонда Большого. С 15 апреля до 11 мая покажут записи балетов «Спартак", «Герой нашего времени", «Дон Кихот», «Светлый ручей» и «Корсар», также опер «Катерина Измайлова» и «Садко» и концерт солистов оперы, посвященный 175-летию со дня рождения Римского-Корсакова. Это бесплатно и без всякой регистрации.

— Каждый спектакль будет начинаться в 19:00, как это и происходит в театре в обычной жизни, и будет доступен в сети на 24 часа. Чтобы вовремя получить напоминание о предстоящем спектакле, нужно подписаться на официальный канал нашего театра на YouTube, — подсказала Катерина Новикова, руководитель пресс-службы Большого театра.