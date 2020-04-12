Публицист Тимофеевский-младший умер на 62-ом году жизни

Писательница Татьяна Толстая на своей странице в Facebook сообщила о смерти кинокритика Александра Тимофеевского-младшего, пишет «РИА Новости». Ему был 61 год. Причина смерти не уточняется.

Тимофеевский работал в журналах «Столица», «Московский новости», был советником гендиректора ИД «Коммерсантъ» и стал разработчиком концепции издания «Коммерсантъ Daily».

«При всей вовлеченности в политику и социальную жизнь его настоящей любовью была и оставалась культура, которую он, просвещенный европеец, рассматривал в неподражаемо широком историческом диапазоне», — вспоминает о Тимофеевском-младшем кинокритик Андрей Плахов.