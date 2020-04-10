Старейший рэп-форум РФ заблокирован за экстремизм по решению пятилетней давности

Роскомнадзор заблокировал старейший российский рэп-форум Hip-hop.ru по решению, принятому судом Улан-Удэ в 2015 году.

Как пишет «Дождь», сперва ведомство заблокировало и удалило отдельную страницу на форуме, а вслед за этим и весь ресурс.

В качестве причины блокировки приводится решение суда города Улан-Удэ, принятое в апреле 2015 года. Тогда эксперты-лингвисты нашли в уже удаленной теме сообщения, которые посчитали экстремистскими.

Отмечается, что в прошлом году Роскомнадзор блокировал форум на один день. Тогда основанием для этого было решение суда от 15 ноября 2016 года.

Форум Hip-hop.ru был запущен в 2000 году. Прошлым летом стартовал 17 онлайн-баттл между рэп-исполнителями.